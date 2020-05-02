В Азербайджане 38 новых больных коронавирусом их стало 466, + 30 вылечились
В Азербайджане выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, 30 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1932 фактов заражения коронавирусной инфекцией.
Из них 1441 человек вылечился, 25 скончались, 466 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.
За минувший период проведено 157 тысячи тестов на коронавирус.