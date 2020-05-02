В Азербайджане выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, 30 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1932 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1441 человек вылечился, 25 скончались, 466 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 19 из них оценивается как тяжелое, 26 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За минувший период проведено 157 тысячи тестов на коронавирус.