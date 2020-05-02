Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 16:53

Экономика Азербайджана входит в тройку наименее пострадавших от пандемии среди экономик стран-энергоэкспортеров на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Об этом говорится в заявлении Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана. Таким образом, он подтвердил последние выступления haqqin.az на эту тему.

Да, по прогнозу Международного валютного фонда, в результате пандемии коронавируса мировая экономика сократится в 2020 году на 3%, а экономика стран-экспортеров нефти на Ближнем Востоке и в Центральной Азии - на 3,9%. Азербайджан также сокращает добычу нефти в рамках ОПЕК+, но экономический спад в стране предотвращается за счет быстрого роста ненефтяной промышленности и других эффективных антикризисных мер правительства. Важная деталь: среди стран постсоветского пространства мы имеем наименьшую разницу в прогнозах экономического роста от МВФ до и после начала пандемии. То есть пандемия на экономику страны повлияла меньше, чем на другие экономики. А меры действительно заслуживают внимания. В стране бюджет по борьбе с пандемией составляет около 3,5 млрд манатов, своевременно определены антикризисные меры, более 3 млрд манатов направлены на валютный рынок страны для обеспечения стабильности маната. И правительство Азербайджана - единственное на постсоветском пространстве, которое взяло на себя основные риски и сохранило макроэкономическую стабильность, обеспечив стабильность нацвалюты на фоне того, что девальвации подверглись валюты всех экспортирующих нефть и имеющих полностью плавающий режим собственных валют. Таким образом, необходимо отметить приверженность правительства придерживаться управляемого курса маната. В частности, можно сравнить суверенные фонды Азербайджана и стран Персидского залива, которые играют важную роль в их экономиках. В настоящее время низкие цены на нефть снижают доходы суверенных фондов на фоне увеличения их расходов на борьбу с пандемией и обесценивают активы на рынке ценных бумаг на 20%-25. По некоторым оценкам, под влиянием глобальной пандемии суверенные фонды в мире понесли потери капитала на сумму около 1 трлн долларов.