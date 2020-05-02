Ильхам Алиев свел на нет риск для Азербайджана наш комментарий
Экономика Азербайджана входит в тройку наименее пострадавших от пандемии среди экономик стран-энергоэкспортеров на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Об этом говорится в заявлении Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана. Таким образом, он подтвердил последние выступления haqqin.az на эту тему.
Да, по прогнозу Международного валютного фонда, в результате пандемии коронавируса мировая экономика сократится в 2020 году на 3%, а экономика стран-экспортеров нефти на Ближнем Востоке и в Центральной Азии - на 3,9%. Азербайджан также сокращает добычу нефти в рамках ОПЕК+, но экономический спад в стране предотвращается за счет быстрого роста ненефтяной промышленности и других эффективных антикризисных мер правительства. Важная деталь: среди стран постсоветского пространства мы имеем наименьшую разницу в прогнозах экономического роста от МВФ до и после начала пандемии. То есть пандемия на экономику страны повлияла меньше, чем на другие экономики.
А меры действительно заслуживают внимания. В стране бюджет по борьбе с пандемией составляет около 3,5 млрд манатов, своевременно определены антикризисные меры, более 3 млрд манатов направлены на валютный рынок страны для обеспечения стабильности маната. И правительство Азербайджана - единственное на постсоветском пространстве, которое взяло на себя основные риски и сохранило макроэкономическую стабильность, обеспечив стабильность нацвалюты на фоне того, что девальвации подверглись валюты всех экспортирующих нефть и имеющих полностью плавающий режим собственных валют. Таким образом, необходимо отметить приверженность правительства придерживаться управляемого курса маната.
В частности, можно сравнить суверенные фонды Азербайджана и стран Персидского залива, которые играют важную роль в их экономиках. В настоящее время низкие цены на нефть снижают доходы суверенных фондов на фоне увеличения их расходов на борьбу с пандемией и обесценивают активы на рынке ценных бумаг на 20%-25. По некоторым оценкам, под влиянием глобальной пандемии суверенные фонды в мире понесли потери капитала на сумму около 1 трлн долларов.
А активы суверенных фондов в Персидском заливе к концу года могут сократиться на 296 млрд долларов. Даже крупнейший в мире суверенный фонд – Пенсионный фонд Норвегии - потерял в первом квартале 113 млрд долларов - почти втрое больше всего объема активов нашего Нефтефонда.
Конечно, глобальные потрясения вызвали в первом квартале отрицательную разницу в краткосрочной рыночной стоимости, вызванной переоценкой активов нашего нефтяного фонда, которая составила 2,1 млрд манатов. А поскольку более 80% инвестиционного портфеля Госнефтефонда составляют ликвидные и стабильно прибыльные инструменты, влияние глобальных потрясений на его активы можно свести к минимуму. При этом 66% инвестиционного портфеля фонда находится в долларах США, а реальный эффективный курс этой валюты с начала года подорожал на 8,5%. Реальный эффективный курс евро, в котором хранятся 22,8% средств Фонда, с начала года также подорожал на 3%.
Важно помнить и о том, что срок размещения 37,8% облигаций и инструментов денежного рынка Госнефтефонда составляет до одного года.
А это позволяет в кратчайшие сроки удовлетворить потребности в ликвидности. То есть фонд способен выставить в валютный рынок страны или направить на удовлетворение срочных запросов правительства столько средств, сколько понадобится. В разумных пределах, конечно. То есть Азербайджан сегодня в состоянии решить самые трудные проблемы своими силами.
А борьба с кризисом за счет внутренних возможностей страны, не прибегая к внешнему заимствованию и девальвации, в любом случае окажет положительное влияние на процесс экономического восстановления в постпандемический период. Ведь борьба с последствиями пандемии в экономике состоит из двух этапов. Так, в настоящее время предотвращается углубление кризиса и сохраняется стабильность, а на втором этапе начнется восстановление экономики. Для восстановления экономики более важен доступ к рынкам, которые создают дешевую финансовую, легкую налоговую нагрузку и спрос. И к этому мы должны быть готовы, президент Ильхам Алиев минимизировал ущерб от пандемии и принял все меры для безболезненного выхода из вызванного пандемией положения.