Вспышка коронавируса в российской психбольнице

У сотрудников и пациентов Санкт-Петербургской городской психиатрической больницы №1 имени Кащенко обнаружен COVID-19. О вспышке коронавируса написал губернатор города Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте», передает «Лента.ру».

«К сожалению, коронавирус продолжает атаковать. В том числе самых уязвимых. COVID-19 подтвержден у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко», — заявил Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что в ближайшее время всех заболевших переведут в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова: «Там на первом этапе будут развернуты 70 коек (35 женских и 35 мужских), а в ближайшее время еще порядка 100 коек для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания».

По последним данным, за сутки в Санкт-Петербурге было зафиксировано 295 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 5029 человек. Всего в России с начала эпидемии выявлено более 134 тысяч заболевших.