Немецкие политики задумались о пятом сроке Меркель на посту канцлера

Правительство ФРГ и премьеры земель образцово работают в кризисное время под руководством канцлера, заявил глава МВД Зеехофер. Это, по его словам, вызвало дискуссии о пятом сроке для Ангелы Меркель, передает Deutsche Welle.

Восторженные отклики на действия канцера ФРГ Ангелы Меркель в борьбе с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 вызвали в политических кругах Берлина дискуссии о ее пятом сроке на посту главы германского правительства.

«Не могу отрицать, что в последнее время я слышу эту мысль достаточно часто», - заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 3 мая.

По словам христианско-социального политика, бывший председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель очень уверенно ведет Германию через кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции. Зеехофер выразил убеждение в том, что «превосходную командную работу» как в кабинете, так и с премьер-министрами федеральных земель удалось обеспечить лишь благодаря «стратегическому руководству» со стороны Меркель.

«Мы должны быть счастливы, что в подобной ситуации нашей страной руководит такой канцлер», - заявил Хорст Зеехофер.

65-летняя Ангела Меркель, покидая пост председателя ХДС в октябре 2018 года, объявила, что она не будет претендовать на новый срок на посту канцлера.