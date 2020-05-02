В Турции продлили запрет на въезд и выезд в провинции

Власти Турции еще на день, до 5 мая, продлили запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны, сообщило сегодня министерство внутренних дел Турции.

Ограничительные меры, введенные еще 3 апреля, должны были завершиться в ночь на 4 мая. Решение о продлении запрета еще на сутки связано с тем, что завтра, в понедельник, 4 мая, под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет заседание кабинета министров, на котором руководство республики должно оценить дальнейшие действия для борьбы с распространением коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в республике превысило 124 тыс. В стране умерли 3 336 человек, выздоровели 58 259.