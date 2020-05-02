Экс-глава спецслужб Армении анонсирует большие политические изменения в стране

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян предрек стране большие политические изменения. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на официальной странице Фонда развития « Родина » в Facebook. Ванецян является председателем Совета попечителей фонда, передает «Спутник-Армения».

«Учитывая последние внутриполитические события, уверен, что в ближайшем будущем нас ждут крупные политические события, и ваша работа будет наиболее востребованной и оцененной», - написал Ванецян.

Он также поздравил всех журналистов и СМИ.

«Ванецян отметил, что истина, свободное слово, независимое СМИ – одно из величайших достижений в истории человечества и является столпом ценностей, на которых основана демократия.

Он уверен, что Армению ждет демократическое будущее, однако для этого нужны свободные и принципиальные СМИ.

Ванецян также отметил, что последние события показали, что СМИ не остановятся ни перед давлением, ни перед искусственно созданными сложностями», - говорится в сообщении.

Напомним, Ванецян был отстранен от должности главы СНБ Армении в сентябре 2019 года. В феврале текущего года он заявил о намерении создать политическую партию.