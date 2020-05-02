Коронавирус в Британии: более 300 умерших за сутки

Число умерших от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 315, общее число жертв COVID-19 составило 28 446, сообщил на брифинге в воскресенье глава секретариата кабинета министров страны Майкл Гоув.

В субботу количество умерших составляло 28 131, прирост тогда составлял 621 человек.

"Из тех, у кого был подтвержден диагноз COVID-19, к сожалению, за последние сутки скончались 315 человек", - сказал Гоув.

Число новых выявленных случаев заражения за последние сутки возросло на 4339 – до 186 599, добавил Гоув. Накануне суточный прирост был выше: 4806, а общая цифра равнялась 182 260.