Коронавирус в Италии продолжает идти на спад

Число жертв пандемии коронавируса в Италии за сутки выросло на 174, общее количество жертв достигло 28 884, следует из сводки службы гражданской обороны.

Подобная динамика соответствует показателям середины марта. Так, 14 марта было зарегистрировано 175 летальных исходов, 10 марта – 168. О рекорде по числу скончавшихся за сутки итальянские власти сообщили 27 марта - 969 смертельных исходов.

В субботу число жертв за сутки составило 474, однако впоследствии итальянские СМИ сообщили, что в статистику попали 282 человека, скончавшиеся еще в апреле и не в больницах.

Выздоровевшими за сутки объявлены 1740 жителей Италии. Этот показатель достиг 81 654. Накануне служба гражданской обороны сообщила о 1665 случаях выздоровления.