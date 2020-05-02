Особый карантинный режим в Азербайджане, условия которого недавно несколько смягчены, в целом, тем не менее, продлен до 31 мая и, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров, до этой даты будут закрыты для въезда и выезда границы страны. Прибывающие в Азербайджан из-за рубежа граждане помещаются в карантин сроком на 14-21 день.

Однако, по имеющейся информации, в карантин помещаются не только прибывшие из-за рубежа, но и те, кто приехал в Баку из Нахчыванской Автономной Республики. Об этом haqqin.az сообщили жители Нахчывана. По их словам, для прибывающих из Баку в Нахчыван карантин не предусмотрен, а вот для въезжающих из Нахчывана в Баку назначается карантин сроком на 14 суток. То есть прилетающие в Баку люди две недели проводят на карантине.

Возмущенные такой ситуацией нахчыванцы считают, что в таком решении нет никакой логики. Да, в Нахчыване, как и во многих других регионах страны, есть заболевшие коронавирусом, но почему-то в карантин помещают только тех, кто прибыл оттуда, тогда как для приезжающих, допустим, из Гянджи или Лянкярана это не предусмотрено.

Отметим, что в последние дни особый карантинный режим в Баку был смягчен и, за исключением нескольких полицейских постов, ничто не препятствует свободному перемещению людей.

Редакция попытается узнать позицию Оперативного штаба в связи с этим вопросом.