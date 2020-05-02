Коронавирус в российской армии: почти 2,5 тысячи зараженных

Среди российских военных положительный тест на коронавирус выявлен у 1254 человек, среди военнослужащих в военных вузах - у 1228 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны России, передает РИА Новости.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 344 человек, в изоляторах по месту службы– 375 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 13 человек, изолированы на дому – 522 человек, выздоровело – 157 человек (за весь период)", - говорится в сообщении.