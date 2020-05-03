Пожар в доме по улице Джалила Мамедгулузаде, 19 в Ясамальском районе Баку потушен, передает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В настоящее время ведется работа по сносу конструктивных элементов для тушения мелких источников дыма. Будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении.