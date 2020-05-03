Пожар в Баку потушен обновлено
Пожар в доме по улице Джалила Мамедгулузаде, 19 в Ясамальском районе Баку потушен, передает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«В настоящее время ведется работа по сносу конструктивных элементов для тушения мелких источников дыма. Будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении.
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В Ясамальском районе Баку в доме № 19 по улице Джалила Мамедгулузаде произошел пожар.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующие наряды Государственной службы пожарной охраны ведомства были немедленно привлечены на место происшествия.
"В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.