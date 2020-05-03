Россияне на самоизоляции пристрастились к алкоголю
Россияне пристрастились к алкогольным напиткам во время самоизоляции из-за распространения коронавируса и стали больше пить. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с «Россией 24», передает Интерфакс.
По его данным, за период ограничительных мер потребление алкоголя выросло на 2-3 процента «достаточно равномерно».
Мурашко напомнил, что спиртные напитки ослабляют иммунитет, поэтому не могут считаться помощниками в этой ситуации. «Не нужно думать, что даже там какие-то там 30-50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет», — сказал глава ведомства. Он добавил, что особенно опасен алкоголь для граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, так как он провоцирует обострения хронических заболеваний.