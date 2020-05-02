Смягчение карантина будет вне Баку

Одновременно с этим смягчается ряд ранее введенных ограничений. Смягчение ограничений проводится поэтапно в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране, Апшеронском районе и других регионах.

Вступило в силу решение Оперативного штаба при Кабмине о продлении режима особого карантина до 00:00 31 мая, сообщает haqqin.az.

Так, начиная с 00:00 4 мая 2020 года в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Апшеронском районе:

Восстанавливается деятельность сотрудников госучреждений (количество сотрудников госучреждений будет определено соответствующим решением Кабмина).

Восстанавливается деятельность центров DOST по оказанию адресной социальной помощи и предоставлению банковских карт для социальных услуг.

Восстанавливается деятельность физических и юридических лиц, оказывающих услуги на объектах предпринимательства.

Восстанавливается деятельность частных торговых объектов, действующих во всех сферах.

Возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты.

За исключением Баку, Сумгаита, Гянджи и Апшеронского района, в других районах страны и Нахчыванской автономной республике с 00:00 4 мая:

Отменяется система выхода из дома посредством смс-разрешений и регистрации на портале icaze.e-gov.az.

Восстанавливается деятельность центров DOST по оказанию адресной социальной помощи и предоставлению банковских карт для социальных услуг.

Восстанавливается деятельность сотрудников госучреждений в полном объеме.

Возобновляется оказание услуг в ресторанах, кафе и чайханах (за исключением кальяна).

Снимаются ограничения на вход в парки, бульвары и другие зоны отдыха.

Возобновляются поездки между районами (за исключением общественного транспорта).

Восстанавливается деятельность физических и юридических лиц, оказывающих услуги на объектах предпринимательства.

Восстанавливается деятельность частных торговых объектов, действующих во всех сферах.

Возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты.

В условиях особого карантинного режима запрещается собираться в группы свыше 10 человек в общественных местах, на бульварах и в парках, а также на объектах общественного быта.

Приостановление учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях страны продлено до 31 мая 2020 года.

Разрешается передвижение лиц, работающих в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и в Апшеронском районе, в сферах, где были сняты ограничения после того, как работодатель вводит информацию о них на портал «icaze.e-gov.az» с использованием электронной подписи.