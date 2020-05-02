Смягчение карантина будет вне Баку
Вступило в силу решение Оперативного штаба при Кабмине о продлении режима особого карантина до 00:00 31 мая, сообщает haqqin.az.
Одновременно с этим смягчается ряд ранее введенных ограничений. Смягчение ограничений проводится поэтапно в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране, Апшеронском районе и других регионах.
Так, начиная с 00:00 4 мая 2020 года в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Апшеронском районе:
Восстанавливается деятельность сотрудников госучреждений (количество сотрудников госучреждений будет определено соответствующим решением Кабмина).
Восстанавливается деятельность центров DOST по оказанию адресной социальной помощи и предоставлению банковских карт для социальных услуг.
Восстанавливается деятельность физических и юридических лиц, оказывающих услуги на объектах предпринимательства.
Восстанавливается деятельность частных торговых объектов, действующих во всех сферах.
Возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты.
За исключением Баку, Сумгаита, Гянджи и Апшеронского района, в других районах страны и Нахчыванской автономной республике с 00:00 4 мая:
Отменяется система выхода из дома посредством смс-разрешений и регистрации на портале icaze.e-gov.az.
Восстанавливается деятельность центров DOST по оказанию адресной социальной помощи и предоставлению банковских карт для социальных услуг.
Восстанавливается деятельность сотрудников госучреждений в полном объеме.
Возобновляется оказание услуг в ресторанах, кафе и чайханах (за исключением кальяна).
Снимаются ограничения на вход в парки, бульвары и другие зоны отдыха.
Возобновляются поездки между районами (за исключением общественного транспорта).
Восстанавливается деятельность физических и юридических лиц, оказывающих услуги на объектах предпринимательства.
Восстанавливается деятельность частных торговых объектов, действующих во всех сферах.
Возобновляется работа парикмахерских и салонов красоты.
В условиях особого карантинного режима запрещается собираться в группы свыше 10 человек в общественных местах, на бульварах и в парках, а также на объектах общественного быта.
Приостановление учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях страны продлено до 31 мая 2020 года.
Разрешается передвижение лиц, работающих в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и в Апшеронском районе, в сферах, где были сняты ограничения после того, как работодатель вводит информацию о них на портал «icaze.e-gov.az» с использованием электронной подписи.