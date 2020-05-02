Вакцина от коронавируса может появиться через несколько лет, если в процессе разработки произойдут неудачи. Об этом предупредил глава минздрава Германии Йенс Шпан в эфире телеканала ARD.

Глава ведомства подчеркнул, что ученые со всего мира прогнозируют появление вакцины в следующем году, однако он призвал быть острожными в расчетах сроков ее появления. «Мы должны быть реалистами, такое [затруднения при разработке] уже происходило с другими вакцинами», — сказал он.

Министр напомнил, что вакцина должна пройти несколько этапов тестирования, прежде чем ее можно проверять на человеке. В среднем на разработку вакцины, включая доклинические исследования, эксперименты на животных и три этапа испытаний на людях, уходит от 8 до 17 лет.

Однако в случае с коронавирусом делается все возможное, чтобы сократить этот период. Для этого упрощаются процедуры подтверждения, увеличивается число испытуемых на каждом этапе и подключаются все производственные мощности, заверил Шпан.