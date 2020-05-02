Американские ученые о способе избежать смерти от коронавируса

Временное подавление иммунной системы на раннем этапе заражения коронавирусом поможет избежать тяжелого протекания болезни или даже смерти. К такому выводу пришли ученые в Университете Южной Калифорнии.

Как пишет журнал Journal of Medical Virology, они выяснили, что иммунитет может быть перегружен из-за взаимодействия между двумя защитными системами организма. Сначала бороться с вирусом начинает врожденный иммунитет, а через несколько дней — адаптивный.

При этом адаптивный иммунитет может помешать врожденному справиться с COVID-19. В результате возникает чрезмерная защитная реакция — цитокиновый шторм, ухудшающий состояние пациентов.

Исследователи считают, что применение иммуносупрессоров способно задержать адаптивный иммунитет и уничтожить инфекцию.