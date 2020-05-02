Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 07:05

Доклад разведывательного союза «Пять глаз», подготовленный секретными службами США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании обвиняет Китай в «преступной халатности, которая подвергла риску другие страны». Ряд стран приступили к снятию карантинных ограничений, по данным почти всех социологических служб Америки, Дональд Трамп заметно отстает от своего возможного соперника, бывшего вице-президента США Джо Байдена, а спецслужбы Запада схлестнулись в споре о виновности Китая за пандемию. Как говорится – уберите из этого перечня одно лишнее сообщение. Но в том то и дело, что в перечне лишнего нет – все эти события тесно связаны между собой. Штаб Дональда Трампа и он сам окончательно определились: главной «фишкой» периода после пандемии должно стать привлечение Пекина к международной ответственности. «Цели ясны, задачи определены, за работу, господа!» Тем более, что союзники в ней уже нашлись, и дальше их количество будет только увеличиваться.

Ничего личного – только бизнес. Антикитайские настроения в обществе сейчас на пике, да еще и густо приправлены страхами перед коронавирусом, не использовать их для решения текущих политических задач, списать собственные просчеты и потери на Китай – с точки зрения истеблишмента было бы чрезвычайной глупостью. Ну а то, что подобные действия достаточно дурно пахнут, так помилуйте – когда и кого это смущало. И разведывательный сообщество «Пять глаз», и администрация Белого дома и правительство Германии, по сути уже выступают единым фронтом. Ну а то, что между спецслужбами существуют разногласия по поводу происхождения вируса – так это принципиального значения не имеет, частность, благодаря которой мы должны поверить в «объективность» и «непредвзятость» расследования. Еще корректируются формулировки предъявляемых Китаю обвинений, еще присутствуют оговорки о том, что ответы на этот вопросы должна дать все же наука, а не политика – но тренд уже задан, соответствующие настроения в мире уже формируются, а дальше – все будет только ужесточаться. Германия уже выставила Пекину счет на 30 миллиардов евро, Дональд Трамп не скрывает, что в США рассчитывают на «гораздо бОльшую сумму». Да что там 30, 40 или даже 100 миллиардов. Берлин вообще выглядит образцом умеренности. Некие «британские экономисты» вообще на днях заявили, что Китай теперь «должен» Евросоюзу никак не меньше 3 триллионов 700 миллиардов то ли долларов, то ли евро. А коль откажется заплатить – то конфисковать его зарубежные активы, и дело с концом. До контрибуции в несколько триллионов и конфискаций дело, конечно, не дойдет – это лишь влажные мечты свихнувшихся на синофобии. Да и позиция Пекина здесь категорична: «От мертвого осла вам уши, а не выплаты ущерба». Но вот использовать ситуацию для ужесточения условий американо-китайской торговой сделки, а также для усложнения и удорожания ведения китайцами бизнеса на территории Евросоюза – для американских и европейских правящих элит вполне возможно.