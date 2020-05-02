ЦИК Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой
Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой — дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
«4 мая 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление «О прекращении полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д. Н.», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой.
Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ее деятельность в парламенте республики началась в 2012 году. Председателем сената парламента была избрана в 2019 году.