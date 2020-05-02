В мире более 3,5 млн зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 мая превысило 3,5 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса в США.
Согласно подсчетам, в мире инфицировано 3 506 924 человека. За весь период пандемии скончались 247 473 пациента, 1 125 255 выздоровели. Прирост заразившихся за 3 мая составил 79,4 тысячи человек.
Наиболее пострадавшие от SARS-CoV-2: США (1,15 миллиона), Испания (217,4 тысячи), Италия (210,7 тысячи), Великобритания (187,8 тысячи), Франция (168,9 тысячи) и Германия (165,6 тысячи).