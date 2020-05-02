В Новой Зеландии впервые с 16 марта не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Как отметил главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд, общее количество заразившихся осталось на уровне 1 487 человек. Новых случаев заболевания за прошедшие 24 часа медики не выявили. "Бесспорно, сегодня мы видим весьма обнадеживающие цифры. Но это всего лишь один день, а нам по-прежнему нужно поддерживать дисциплину и продолжать двигаться вперед", - приводит слова Блумфилда ТАСС.

Он отметил, что общее число пациентов, умерших от вызываемого коронавирусом заболевания, составляет 20. В больнице находятся семь человек, еще 184 получают лечение амбулаторно. 1 276 пациентов выздоровели.