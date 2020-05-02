Трамп рассказал, когда у США появится вакцина от коронавируса

Ученые США могут создать вакцину от коронавируса до конца этого года, заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Думаю, у нас будет вакцина к концу года. Мы активно работаем над этим», — заявил Трамп.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что не обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться добровольцы, на которых испытывают вещества, поскольку «они знали, на что шли».

Накануне стало известно, что американские ученые тестируют 14 потенциальных вакцин против коронавирусной инфекции. Кроме того, власти Штатов намерены запустить вакцинацию уже в начале следующего года.