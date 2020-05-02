Египет открывает отели для туристов

В Египте откроют отели для местных туристов при условии выполнения некоторых ограничений, пишет The New York Times.

В частности, обязательным в отелях должен быть медпункт с врачом - гражданином Египта. Также должно быть выделено небольшое здание либо часть этажа, где будет создана карантинная зона в случае выявления коронавируса у туристов или персонала.

Гостям должны постоянно мерить температуру, обеспечивать их антисептиками. Процедуру регистрации они будут проходить онлайн. Работникам отеля будут делать тестирование на коронавирус, когда они начнут приступать к работе.

Требования определило правительство страны, передает Reuters. Этот шаг был вызван убытками, которые из-за пандемии коронавируса понесла туристическая отрасль Египта (около 1 миллиарда долларов в месяц).

Такой режим будет действовать до конца мая, а уже с июня предполагается, что заведениям позволят работать не более чем для 50% туристов.