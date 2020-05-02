В Баку ограничено движение на некоторых дорогах

В рамках работ по реконструкции дороги Баку - Сумгаит 4 и 5 мая будет ограничено движение от Московского проспекта, а также от Бакинской кольцевой дороги-1 в направлении «Шамахинки». Об этом сообщили в Госагентстве автомобильных дорог.

В качестве альтернативы водители могут пользоваться основной дорогой Московского проспекта и Баладжарского спуска.

Ремонтно-строительные работы ведутся и на участке улицы Музаффара Гасанова от дорожной развязки «20 Января» до пересечения с улицей Шарифзаде, в связи с чем на этом участке движение также ограничено до завершения работ.