Нефть падает на фоне угроз Трампа Китаю

Мировые цены на нефть снижаются на информации о том, что США рассматривают возможность повышения пошлин на китайские товары в качестве одной из мер привлечения КНР к ответственности за сокрытие информации о появлении коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает Интерфакс, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро понедельника составляет $25,97 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился в цене на $1,4 (7,08%) - до $18,38 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что Китай, по его мнению, "совершил ошибку", пытаясь скрыть распространение коронавируса. Он отметил, что введение пошлин является "важным инструментом" в переговорах с КНР.

"Трамп, по некоторым данным, рассматривает возможность введения дополнительных пошлин для китайских товаров, - отмечают аналитики AxiCorp. - Это повышает риски для рынка". "Возобновление торговой войны США и Китая губительно для цен на нефть в долгосрочной перспективе", - цитирует экспертов Dow Jones.