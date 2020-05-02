Азербайджанцы ночуют в турецкой мечети: «Мы не можем вернуться, и у нас закончились деньги»

Трое граждан Азербайджана Анар Аббасов, Ильгар Рагиев и Темруз Гаджиев, отправившиеся на заработки в Турцию, попали в безвыходное положение. У них закончились деньги, а из-за закрытия границ они не могут вернуться в Азербайджан. Молодые люди вынуждены ночевать в одной из мечетей Игдыра, пишут турецкие СМИ.

Согласно информации, двое из них работали в Анталии, а один - в Измире. Однако из-за карантинного режима они потеряли работу и остались без средств к существованию. Молодые люди отправились в Таможенное управление Дильуджу, но их не пропустили через границу. Переговоры с консульством Азербайджана также не дали результатов. В итоге им пришлось ночевать в одной из мечетей Игдыра.