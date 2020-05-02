Ашимбаев занял место Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил депутатом Сената (верхней палаты парламента) республики Маулена Ашимбаева, ранее занимавшего должность первого заместителя руководителя администрации главы государства. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.
"Указом главы государства Ашимбаев Маулен Сагатханулы назначен депутатом Сената парламента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Ашимбаев с декабря 2019 года занимал пост первого замглавы администрации президента. В разные годы был помощником главы государства, заместителем председателя партии «Нур Отан», депутатом Мажилиса (нижней палаты парламента).
Ранее ЦИК Казахстана на основании указа Токаева прекратил полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой.
В Сенате Казахстана 49 мест, 15 сенаторов назначает президент республики, судьба остальных мандатов определяется на собрании выборщиков депутатов маслихатов - местных органов представительной власти. Срок полномочий депутатов составляет шесть лет. Кандидатура на должность председателя Сената выдвигается президентом. Спикер избирается тайным голосованием на заседании из числа сенаторов, свободно владеющих государственным языком, большинством голосов от общего числа депутатов палаты.