Коронавирус в Армении: свыше 120 заболевших за сутки

Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Армении выросло до 2507 человек, сообщают армянские СМИ.

Таким образом, за минувшие сутки количество заболевших возросло на 121 человек. От осложнений коронавируса в стране скончались 39 человек, еще 4 инфицированных умерли от других заболеваний.

В целом от COVID-19 излечились 1071 человек. В настоящее время на лечении находятся 1393 пациента. Общее количество проведенных тестов составило 24 942.

В Армении действует режим чрезвычайного положения до 14 мая. Однако с сегодняшнего дня частично отменяются ограничения на экономическую деятельность и передвижение людей.