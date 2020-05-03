Первыми откроют границы для путешественников государства, зависящие от летнего пляжного туризма — Греция, Италия, Турция. Об этом рассказал агентству «Прайм» российский политолог Дмитрий Абзалов.

По мнению эксперта, они захотят сделать это как можно скорее, но не смогут принять иностранных гостей раньше середины лета. «Въездной туризм — игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны», — добавил политолог.

Аблазов уверен, что ситуацию с въездным туризмом во многом будет определять Европа, так как именно там проживают основные потребители услуг индустрии. При этом европейские страны, скорее всего, не станут рисковать и открываться быстрее, чем пандемия во всех странах перейдет в спокойную фазу. При этом ускорить процесс поможет создание вакцины.

Говоря об Азии, специалист спрогнозировал низкий спрос во Вьетнам и другие страны региона из-за близкого расположения Китая. В США прием туристов, по мнению Абзалова, возобновится к осени.

В страны Южной Америки тоже скоро попасть не удастся, так как там эпидемия только набирает обороты.