Пашинян: «В Армении коронавирус останется до следующего апреля»

«Очевидно, что до марта-апреля следующего года будут фиксироваться новые случаи коронавируса до тех пор, пока не будет найдена вакцина, поэтому с завтрашнего дня нужно сделать все для того, чтобы обеспечить возможность обеспечить новые правила сосуществования, чтобы суметь жить параллельно с коронавирусом, поскольку невозможно жить условиях ограничений целый год», — заявил Пашинян в ходе прямого эфира с участием вице-премьера, коменданта на период чрезвычайного положения Тиграна Авиняна и министра здравоохранения Арсена Торосяна.

При этом Пашинян отметил, что если бы сегодня с уверенностью знать, что после еще одного месяца самых строгих ограничений можно было бы зафиксировать окончание пандемии, можно было бы пойти на такое решение, но мы фактически зафиксировали, что это нереально и невозможно, «и статистика последних двух месяцев это показала».