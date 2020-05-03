В понедельник в англоязычном и арабском сегментах соцсетей начали появляться сообщения о якобы произошедшей минувшей ночью в Катаре попытке военного переворота. Никаких официальных данных, как и сообщений информагентств или СМИ, на этот счет пока не поступало, пишет «Московский комсомолец».

В Сети распространяются видеозаписи плохого качества, снятые в ночное время, на которых показаны взрывы или слышна стрельба. По другой версии, в Дохе был совершен теракт. Идентифицировать происходящее на имеющихся видео не представляется возможным.

Официальные заявления катарских властей по поводу возможного переворота, либо теракта не поступали.