Германия снимает карантин: открываются музеи и парикмахерские

На фоне снижения числа зараженных коронавирусом власти Германии продолжают поэтапную отмену ограничений с сохранением санитарных требований.

С понедельника в стране возобновляют работу музеи, выставочные залы, мемориальные комплексы, что связано в том числе с подготовкой мероприятий к 75-летней годовщине окончания войны.

Кроме того, открываются библиотеки и парикмахерские салоны, а также возобновляются религиозные службы в церквях и соборах.

На прошлой неделе разрешено было открыть торговые центры, детские площадки и зоопарки.

По последним данным института Роберта Коха, число зараженных в ФРГ превысило 163 тысячи, скончались почти 6,7 тыс. человек. За последние сутки выявили 679 случаев заражения и 43 летальных исхода.

Во всем мире заражены уже более 3,5 млн человек, жертвами стали 247 тысяч. Лидером по числу заболевших остаются США — более 1,1 млн человек.