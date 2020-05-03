Начальника полиции уволили после беспорядков в армянском Гаваре
В Армении приказом начальника полиции Армана Саркисяна глава областного управления полиции Гегаркуника полковник Геворк Акопян освобожден от занимаемой должности, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу полиции.
Согласно информации, Акопян перешел в кадровый резерв полиции. Исполнение обязанностей начальника полиции Гегаркуника возложено на заместителя начальника областной полиции по оперативной линии Тиграна Петросяна.
28 апреля в Гаваре (Гегаркуникская область) произошла стрельба, в результате два человека были убиты, несколько человек получили ранения. Пока на месте происшествия работали полицейские и следователи, из медцентра города поступил сигнал о том, что группа лиц ворвалась больницу, разнесла все внутри и нанесла увечья двум пациентам. В город были стянуты дополнительные силы, мобилизованы все местные полицейские ресурсы на случай возможных беспорядков. Больница Гавара была взята под охрану.