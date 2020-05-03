За последние сутки в России выявили более 10 тысяч новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"За последние сутки в России подтвержден 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах", – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

У 50,6% нет клинических проявлений болезни. Общее число случаев заражения в России достигло 145 268, передает Интерфакс. За сутки подтверждены 76 летальных случаев. Всего в России умерли 1 356 пациентов с коронавирусом. Выздоровевших уже 18 095 человек.

3 мая в России за сутки было выявлено 10 633 новых случая коронавируса. У половины заболевших не было симптомов.