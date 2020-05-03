Алхас Исмаилов 12:07

В последние две недели во многих странах началось послабление карантинного режима. Определенные ограничения отменены и в Азербайджане. Предполагается, что скоро в нашу жизнь вернутся междугородние автобусы, пассажирские поезда, метрополитен. А вот возобновление авиационных перевозок пока под большим вопросом. Можно, конечно, ввести обязательное тестирование на коронавирус прилетающих пассажиров, не говоря уже об измерении температуры. Можно даже ввести для них краткосрочный карантин, но существует препятствие, которое пока непреодолимо. Это закрытие границ всех без исключения стран, открывать которые и-за возможности проникновения инфекции пока нигде не собираются.

Между тем даже на фоне глобального кризиса экономики авиация, пожалуй, терпит наибольшие убытки. И если предприятия других сфер постепенно начинают работать, то для гигантской транспортной отрасли пока даже опасаются называть сроки начала восстановления. Буквально несколько часов назад представитель компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова заявила, что если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, однако пока назвать точные сроки возобновления сложно. В Европе, правда, стали рассматривать примерные даты открытия границ, но только для жителей стран Евросоюза. Пока планируется снять ограничения на путешествия только внутри Шенгена, а уже потом восстановить допуск иностранцев. Исключение возможно только для дипломатов. «Открытие границ - это вопрос долгосрочный», - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя стратегию дальнейших действий. Согласно этому документу, «открытие внешних границ и доступ неграждан ЕС должны произойти на второй фазе», срок начала которой не определен и «должно учитываться распространение вируса за пределами ЕС». Впрочем, есть основания надеяться, что ЕС все же начнет корректировать свой подход, тем более что среди европейских государств нет единства по этому вопросу. Все чаще политики, экономисты, общественные деятели призывают не продолжать самоизоляцию стран очень уж долго, поскольку это может обернуться невосполнимыми финансовыми потерями.