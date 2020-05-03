Конец туризму: люди не смогут путешествовать даже после открытия границ актуальный комментарий
В последние две недели во многих странах началось послабление карантинного режима. Определенные ограничения отменены и в Азербайджане. Предполагается, что скоро в нашу жизнь вернутся междугородние автобусы, пассажирские поезда, метрополитен. А вот возобновление авиационных перевозок пока под большим вопросом.
Можно, конечно, ввести обязательное тестирование на коронавирус прилетающих пассажиров, не говоря уже об измерении температуры. Можно даже ввести для них краткосрочный карантин, но существует препятствие, которое пока непреодолимо. Это закрытие границ всех без исключения стран, открывать которые и-за возможности проникновения инфекции пока нигде не собираются.
Между тем даже на фоне глобального кризиса экономики авиация, пожалуй, терпит наибольшие убытки. И если предприятия других сфер постепенно начинают работать, то для гигантской транспортной отрасли пока даже опасаются называть сроки начала восстановления.
Буквально несколько часов назад представитель компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова заявила, что если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, однако пока назвать точные сроки возобновления сложно.
В Европе, правда, стали рассматривать примерные даты открытия границ, но только для жителей стран Евросоюза. Пока планируется снять ограничения на путешествия только внутри Шенгена, а уже потом восстановить допуск иностранцев. Исключение возможно только для дипломатов. «Открытие границ - это вопрос долгосрочный», - подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя стратегию дальнейших действий. Согласно этому документу, «открытие внешних границ и доступ неграждан ЕС должны произойти на второй фазе», срок начала которой не определен и «должно учитываться распространение вируса за пределами ЕС».
Впрочем, есть основания надеяться, что ЕС все же начнет корректировать свой подход, тем более что среди европейских государств нет единства по этому вопросу. Все чаще политики, экономисты, общественные деятели призывают не продолжать самоизоляцию стран очень уж долго, поскольку это может обернуться невосполнимыми финансовыми потерями.
А часть государств вообще крайне зависима от туризма, и надолго закрытые границы для них грозят полной катастрофой. Например, в Италии и Испании, третьей и четвертой по размеру экономиках ЕС, совокупный вес туризма оценивается примерно в 12-13% ВВП. В Португалии влияние туризма на экономику страны близко к 20%. В Греции прямой и косвенный вклад туризма в ВВП оценивают еще выше, до 25-30%, пишет издание Kathimerini. Для этих, а также ряда других стран полная остановка туризма будет крайне болезненной.
Обеспокоены невозможностью принимать и отправлять туристов и в Государственном агентстве по туризму Азербайджана. Чтобы хоть как-то сохранить отрасль, здесь пока намерены больше внимания уделять внутреннему туризму.
Между тем пассажирскую авиацию, даже в случае возобновления полетов не в столь отдаленные сроки, ждет еще одна передряга. Это, как утверждают специалисты, «война цен». Руководитель главного лоукостера ЕС — компании Ryanair Майкл О'Лири, кажется, единственный в отрасли, кто рассчитывает на быстрый рост. Он исключает долгую раскачку и уже готовится к «массовому ценовому демпингу». По мнению конкурентов Ryanair, гражданская авиация в ЕС достигнет оборотов 2019 года только в 2023–2024 годах, а убытки компаний оцениваются в сотни миллиардов долларов. С таким выводом согласны и в Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.
Еще более категоричен российский эксперт по авиаперевозкам Виктор Агафонов. Как заявил он haqqin.az, гражданскую авиацию не спасут даже нынешние цены на нефть.
«Не стоит рассчитывать на то, что из-за дешевых цен на бензин отрасль быстро оправится от кризиса. На поддержку государства тоже особо надеяться не стоит. Эпидемия, закрытие границ сильнее всего ударили по туризму, который был основным драйвером спроса на пассажирские авиаперевозки, обеспечивая, в зависимости от сезона, от 30 до 70% пассажирооборота. Теперь он упал до нуля и восстанавливаться будет медленно – даже после снятия ограничений многим людям просто не на что будет ездить. Поток деловых пассажиров, командировочных вслед за деловой активностью предприятий также упал. Кроме того, многие работники авиационной отрасли уволены или отправлены в вынужденный отпуск. Так что выживут те авиакомпании, которые после карантина представят лучшие цены и услуги», - сказал В.Агафонов, подтверждая тем самым будущий ценовой демпинг и жесткую конкуренцию в отрасли.