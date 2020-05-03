МИД России о восстановлении спроса на нефть

"На вопрос о сроках восстановления спроса на сырье пока нет однозначного ответа – ясно, что оно начнется по мере "расконсервирования" экономической активности в ведущих странах и выхода на траекторию роста после снятия ограничений, связанных с пандемией", - сказал он.

Спрос на нефть будет восстанавливаться по мере роста экономической активности после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявил замглавы МИД России Александр Панкин в интервью РИА Новости.

Замминистра напомнил, что для урегулирования ситуации на рынке нефти министры энергетики 23 стран, входящих в ОПЕК+, а также государств "Группы двадцати" провели переговоры о комплексе мер, нацеленных на устранение дисбаланса спроса и предложения. В частности, в заявлении министров энергетики G20 закреплена готовность стран действовать в духе солидарности для обеспечения баланса интересов производителей и потребителей энергоресурсов, в также обеспечения безопасности энергосистем.

"Новым моментом стало то, что наравне с государствами, формирующими ОПЕК+, к общим усилиям присоединились и другие государства, в частности, Бразилия, Норвегия, США и Канада. Договороспособность столь широкой коалиции отражает общее понимание её участниками важности ответственного поведения для стабилизации ситуации, создания благоприятных условий для восстановления экономического роста и мировой торговли", - отметил Панкин.

Ранее вступило в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.