Ректор Адалат Мурадов: «Азербайджан может превратиться в центр экспорта дистанционного образования»

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Дистанционное образование уже не является предметом обсуждения, оно уже заняло свое место в системе образования. В период пандемии коронавируса дистанционное образование утвердилось как единственная и безальтернативная форма образования, которая спасла всю мировую систему образования от краха. Сегодня обсуждаемым вопросом должен стать вопрос о том, как организовать и применять дистанционное образование. Об этом следует из выступления ректора UNEC, профессора Адалата Мурадова на Международном форуме дистанционного высшего образования UNEC 2020. Дистанционное образование может быть началом нового и более качественного этапа высшего образования. Дистанционное образование не следует сравнивать с классическим образованием. Это совершенно другое направление. Здесь и оценка студентов должна проводиться совершенно по-другому принципу.

Переход к дистанционному образованию усиливает конкуренцию не только между университетами, но между университетами и серьезными технологическими компаниями. Создание совместных институтов на основе синтеза этих компаний и университетов становится актуальным. Потенциальная сила системы образования Азербайджана значительно превышает реальную силу, которую она использует. Так, за пределами Азербайджана, в Америке, Европе, Азии, Канаде и других зарубежных престижных университетах работает много известных азербайджанцев. Привлечение этих азербайджанцев из страны, в которой они проживают, в дистанционное высшее образование Азербайджана еще больше улучшит систему образования нашей страны. Таким образом, положительные изменения, происходящие в мировой системе образования, могут быть легко интегрированы в систему образования страны. Азербайджан может превратиться в центр экспорта дистанционного образования. В Азербайджане может быть создан Дистанционный университет.