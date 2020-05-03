Ректор Адалат Мурадов: «Азербайджан может превратиться в центр экспорта дистанционного образования»
Дистанционное образование уже не является предметом обсуждения, оно уже заняло свое место в системе образования. В период пандемии коронавируса дистанционное образование утвердилось как единственная и безальтернативная форма образования, которая спасла всю мировую систему образования от краха. Сегодня обсуждаемым вопросом должен стать вопрос о том, как организовать и применять дистанционное образование. Об этом следует из выступления ректора UNEC, профессора Адалата Мурадова на Международном форуме дистанционного высшего образования UNEC 2020.
Дистанционное образование может быть началом нового и более качественного этапа высшего образования. Дистанционное образование не следует сравнивать с классическим образованием. Это совершенно другое направление. Здесь и оценка студентов должна проводиться совершенно по-другому принципу.
Переход к дистанционному образованию усиливает конкуренцию не только между университетами, но между университетами и серьезными технологическими компаниями. Создание совместных институтов на основе синтеза этих компаний и университетов становится актуальным.
Потенциальная сила системы образования Азербайджана значительно превышает реальную силу, которую она использует. Так, за пределами Азербайджана, в Америке, Европе, Азии, Канаде и других зарубежных престижных университетах работает много известных азербайджанцев. Привлечение этих азербайджанцев из страны, в которой они проживают, в дистанционное высшее образование Азербайджана еще больше улучшит систему образования нашей страны. Таким образом, положительные изменения, происходящие в мировой системе образования, могут быть легко интегрированы в систему образования страны.
Азербайджан может превратиться в центр экспорта дистанционного образования. В Азербайджане может быть создан Дистанционный университет.
Еще одним преимуществом дистанционного обучения является расширение возможностей студентов в выборе университета и преподавателя. Эта также форма образования, которая усиливает конкуренцию между университетами и преподавателями.
Университеты, которые впервые применяют дистанционное образование, ждут ошибки, неправильные шаги. Однако те, кто первым сделает эти шаги, будет иметь право на ошибки. Выявив и устранив эти ошибки, можно будет получить возможность на качественное образование.
Сегодня активное участие в форуме нашей интеллигенции, живущей в Германии, Турции, Канаде, Англии, Америке, еще раз продемонстрировало, что они всегда рядом с Азербайджаном. Наша азербайджанская интеллигенция еще раз доказала, что мы сильны, потому что мы вместе”.