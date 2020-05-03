Полиция Баку задержала 275 нарушителей карантина

Столичная полиция рекомендует гражданам меньше пользоваться личным транспортом в период особого режима карантина и, учитывая ограничительные меры против пандемии, не выходить из дома без весомой причины, сообщает в Главное управление полиции города Баку.

В сообщении говорится, что участились случаи злоупотребления некоторыми лицами разрешениями, предоставляемыми порталом icaze.e-gov.az, служебными удостоверениями или справками, выданными с места работы, разрешающими передвижение. Было выявлено, что они или без особой надобности часами свободно гуляют по улицам, или же создают пробки на автомобильных дорогах, что способствует распространению инфекции.

3 мая было установлено, что лица, работающие в ряде государственных структур и в других сферах, которым разрешено работать в воскресенье, выходили на улицу без особой надобности.

Только в Баку были задержаны 275 человек за подобные нарушения, в отношении каждого были предприняты соответствующие меры, согласно законодательству.