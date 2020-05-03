Тяжелое ДТП в Кюрдамире: четверо погибших
На трассе Агсу-Имишли произошло тяжелое ДТП, в котором погибли четыре человека, пишут местные СМИ.
Согласно информации, авария произошла на территории села Сор-Сор Кюрдамирского района.
Автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем Имишлинского района Аббасом Керим оглу Керимовым (1966 г.р.), столкнулся с автомобилем марки Nissan, управляемым жителем Кюрдамирского района Джейхуном Сабир оглу Пириевым (1983 г.р.).
В результате 4 человека погибли, 3 человека получили травмы.