Да, сегодня продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН FAO призывает руководителей стран организовать обеспечение продовольствием и сельхозпродукцией малообеспеченное население. Но всем ясно, что завтра будет еще труднее, и трудности коснутся даже обеспеченных ныне слоев. Мир замер, ожидая конца пандемии, а когда это будет - неизвестно. Старые запасы исчерпываются, новых недостаточно для восполнения и обеспечения людей полноценным питанием в долгосрочной перспективе. Для этого надо пахать, сеять, собирать урожай, продавать его. Но затянувшиеся карантины и прочие ограничения не всем позволяют заниматься этим в должной мере.

В большинстве стран с целью защиты здоровья людей от коронавируса сегодня принимаются серьезные меры в области здравоохранения по предотвращению эпидемии. Одновременно предоставляется и финансовая помощь населению для нормального питания. Международные организации высоко оценивают меры, принимаемые в этом отношении правительством Азербайджана.

Первая волна пандемии идет на спад. Азербайджан выдержал ее без особых потерь – принятые правительством превентивные меры свели ущерб опасной болезни к минимуму. Наступает новый этап, когда в сильно ограниченных условиях придется работать так, чтобы и вынужденный простой наверстать, и население страны прокормить, и экспортные обязательства обеспечить. И, как показывает ход событий, правительство и азербайджанские фермеры к этому готовы.

В самый разгар карантина президент Ильхам Алиев своим распоряжением выделил Агентству аграрного кредитования и развития 30 млн манатов для выдачи беспроцентных микрокредитов фермерам. Кредиты направлены на покрытие производственных расходов и потребностей производителей сельхозпродукции в условиях пандемии и в последующий период. Важное подспорье в трудное время. А Кабмин утвердил «Инструкцию по передвижению лиц, работающих в сельскохозяйственной сфере». В период строгого ограничения передвижения населения были установлены правила, касающиеся действий лиц, занимающихся производством, переработкой и реализацией сельхозпродукции в период особого карантинного режима. Так в аграрном секторе обеспечена непрерывность производства продукции. А каковы наши запасы продовольствия, надолго ли их хватит?

Не первый десяток лет действует в стране Государственный зерновой фонд, но важность его для обеспечения продовольственной безопасности особенно видна в условиях нынешней эпидемии. Правда, Азербайджан также импортирует часть продовольственной пшеницы из России и Казахстана. Но, как заверяет Минсельхоз, беспокоиться по поводу важнейшего продукта питания поводов нет – запасов фонда достаточно, контракты на импорт надежные. Что касается картофеля, то имеющихся ресурсов страны вполне достаточно для удовлетворения спроса. Ситуации с производством лука и других овощей также находится под контролем.

Впрочем, с овощами и так все ясно, мы никогда не испытывали в них недостатка, являясь экспортерами этой продукции. Куда важнее знать ситуацию с другими стратегическими продуктами, которые мы традиционно импортируем. Читатель, наверное, помнит, как haqqin.az часто выражал недоумение по поводу импорта сахара в объемах, намного превышающих потребности страны. А сегодня Госкомстат сообщает, что объем фактических запасов сахара в стране равен 395 тыс тонн. А это свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы проблем с оплатой внутреннего его потребления не будет. Только в январе-феврале в страну было импортировано 7,86 тыс тонн риса. В результате сегодня запасов риса достаточно для удовлетворения спроса примерно на пять месяцев. Кроме того, в соответствии с распоряжением главы государства от 19 марта «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса» уже рассмотрен вопрос о досрочном освобождении от НДС импорта некоторых видов продукции, необходимых для продовольственных и медицинских нужд населения.

Но особенно увлекаться импортом в условиях ожидающегося острого дефицита валюты не следует. Более того, его придется сокращать, и существенно. С учетом этого Минсельхоз обещает обеспечить удовлетворение спроса мясом и молочными продуктами в основном за счет местного производства. И ничего странного в этом нет. Потребность в них удовлетворялась в значительной степени за счет местного производства и ранее. А теперь закрытые дома торжеств, рестораны, отсутствие туристов и так значительно сократит потребность в этих важных продуктах питания. И такая ситуация обещает сохраняться еще долго.