Синоптики обещают хорошую погоду

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман, умеренный юго-западный ветер днем временами будет усиливаться, сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 15-17, днем - 21-26 градусов тепла, в Баку ночью - 15-17, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление - 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером в отдельных горных территориях временами ожидаются грозовые дожди, возможен град, ночью и утром - туман, восточный ветер временами в отдельных местах усилится.

Ночью - 12-17, днем - 26-31 градус тепла, в горах - 5-10, днем - 14-19 градусов тепла.

Завтра на Апшеронском полуострове ожидается преобладание умеренного северного ветра, что будет благоприятствовать метеозависимым людям.