В 2019 году Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджанской Республики проинформировала потребителей о возможном возврате части налога на добавленную стоимость (НДС), взимаемого за товары, приобретенные в объектах розничной торговли и общественного питания. В рамках проекта, представленного при финансовом партнерстве Kapital Bank, потребители уже могут вернуть часть уплаченного ими НДС.

Потребители, желающие воспользоваться этой услугой, должны будут зайти на сайт www.edvgerial.az и создать электронный кабинет. При регистрации необходимо указать персональный идентификационный номер удостоверения личности (FİN), дату рождения и номер мобильного телефона. НДС возвращается на основе кассовых чеков, выданных в указанных объектах. Также необходимо обратить внимание на несколько важных моментов: потребитель должен быть физическим лицом, продавец должен быть плательщиком НДС, а также при оплате должен быть использован кассовый аппарат нового поколения.

Потребитель должен обратиться через портал в течение 90 дней с даты получения чека контрольно-кассового аппарата и добавить в электронный кабинет информацию о чеке – 12-символьный фискальный номер (İD) чека. Потребитель также может воспользоваться услугой «QR Pay» мобильного приложения BirBank, отсканировать QR-код чека и загрузить его на портал гораздо быстрее и удобнее. Чтобы воспользоваться услугой «QR Pay» и в портале, и в BirBank необходимо зарегистрироваться через один и тот же мобильный номер.

Через 30 дней с даты печати чека 15% от суммы НДС по безналичным платежам, 10% по платежам наличными поступят на виртуальный «кошелек» в электронном кабинете. Пользователь может потратить полученные средства на оплату коммунальных услуг, мобильной связи, интернета, ТВ, штрафов и страхования, а также перевести деньги на платежные карты местных банков. Следует отметить, что НДС не подлежит возврату при расчетах за продукцию нефтегазовой отрасли (заправочные станции включительно). За операции по возврату НДС комиссия со стороны Kapital Bank не предусмотрена.