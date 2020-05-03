В ВОЗ назвали причину повторного заражения коронавирусом

По ее словам, данные о повторном заражении коронавирусом могут быть связаны с реакцией тестов на отмирающие клетки легких.

Глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керхове прокомментировала одну из самых тревожных новостей последних дней.

Ван Керхове отметила, что даже после выздоровления в организме остаются мертвые клетки, которые иногда провоцируют «положительный результат» при повторном тестировании.

В ВОЗ подчеркивают, что в данном случае речь не идет о повторном заражении, однако данных о стойком иммунитете к вирусу у врачей также нет.

«Это не реинфекция, это не реактивация, это фактически часть процесса выздоровления», — цитирует Ван Керхове ABC News.

Отмечается, что положительная реакция на COVID-19 может проявиться даже через две недели после выздоровления.

Напомним, коронавирусом заражены уже более 3,5 млн человек, скончались свыше 247 тыс. пациентов.