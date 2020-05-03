В ВОЗ назвали причину повторного заражения коронавирусом
Глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по новым болезням Мария Ван Керхове прокомментировала одну из самых тревожных новостей последних дней.
По ее словам, данные о повторном заражении коронавирусом могут быть связаны с реакцией тестов на отмирающие клетки легких.
Ван Керхове отметила, что даже после выздоровления в организме остаются мертвые клетки, которые иногда провоцируют «положительный результат» при повторном тестировании.
В ВОЗ подчеркивают, что в данном случае речь не идет о повторном заражении, однако данных о стойком иммунитете к вирусу у врачей также нет.
«Это не реинфекция, это не реактивация, это фактически часть процесса выздоровления», — цитирует Ван Керхове ABC News.
Отмечается, что положительная реакция на COVID-19 может проявиться даже через две недели после выздоровления.
Напомним, коронавирусом заражены уже более 3,5 млн человек, скончались свыше 247 тыс. пациентов.