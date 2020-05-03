Российский ученый о формировании иммунитета против коронавируса

По его словам, оптимальный случай для формирования стойкого иммунитета против COVID-19 — это протекание болезни в средней форме без чрезмерного использования медикаментов. "Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней", — рассказал он, передает РИА Новости.

Должный иммунитет, обеспечивающий защиту от инфекции, может не сформироваться в двух случаях: очень легкое или крайне тяжелое течение болезни, сообщил профессор. В первом случае в организме человека, несмотря на заражение, не оказывается разрешающего количества вируса, чтобы он отнесся к инфекции серьезно и выработал на нее антитела.

"Второй случай, когда иммунитет не формируется, — если человек чрезмерно сильно переболел. При крайне тяжелом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни в настоящем моменте, а не на формирование защиты для будущего. У организма просто не хватает сил, а именно белков для формирования антител", — объяснил Ершов.

Также специалист добавил, что проблема с нынешним коронавирусом заключается в том, что он появился недавно и, соответственно, прошло недостаточно времени для "знакомства" с этим вирусом. "Из-за того, что это SARS, есть предположение, что иммунитет к COVID-19 также будет сохраняться два года. Но подтвержденных данных по сохранению нет", — заключил профессор.