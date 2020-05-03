Зеленский стремительно теряет рейтинг

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые приводит «Интерфакс-Украина».

Если бы выборы проходили в конце апреля, за Зеленского бы проголосовало 42,6 процента тех, кто собирается прийти на избирательные участки и определился с выбором.

Год назад его поддержало 73,22 процента избирателей.

Ранее Зеленский заявлял, что не думает о рейтингах, поскольку они не являются показателем доверия. «Мы сейчас видим, что доверие ко мне достаточно высокое. Там где-то 55-56 процентов», — заявил глава Украины. По словам Зеленского, сейчас доверие к нему «намного больше», чем это было после первого тура президентских выборов, которые прошли на Украине в прошлом году.