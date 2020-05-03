Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в Сабирабадском, Агджабединском и Тертерском районах. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, задержанные представители глав районов обвиняются в присвоении социальной помощи, выделенной государством и Фондом Гейдара Алиева малоимущим семьям, а также в незаконной выдаче справок для передвижения в условиях карантина.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что представители главы ИВ Сабирабадского района по селу Уладжалы Мехман Джафаров и по селу Гурузма Игбал Алиев раздали выделенную Фондом Гейдара Алиева для малоимущих семей продуктовую помощь своим родственникам и вполне состоятельным жителям района. Кроме того, Мехман Джафаров и Игбал Алиев, превысив служебные полномочия, незаконно выдавали справки для свободного передвижения в условиях режима карантина.

Помимо этих чиновников, под подозрение попали и представитель главы ИВ Агджабединского района по селу Периогуллар Имран Гасанов, а таже представитель по селу Аран Мазахир Амирахов с его заместителем Аллахверди Гусейновым, которые тоже незаконно выдавали справки, позволяющие покинуть территорию района в условиях карантина.

Представитель главы Исполнительной власти Тертерского района в селе Мамырлы Шахид Мамедов также допускал подобные нарушения закона. Было установлено, что Шахид Мамедов незаконно выдавал справки тем, кто хотел свободно передвигаться в нарушение правил особого карантинного режима.

Все эти лица приказами глав ИВ районов уволены с занимаемых должностей. В отношении них прокуратурами соответствующих районов возбуждены уголовные дела по статье 313 (должностной подлог) УК Азербайджана.

В целях определения и привлечения к ответственности всего круга виновных по этим делам продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обращается к гражданам, сталкивающимся с такими противозаконными фактами, и просит их сообщать об этом в колл-центр «961».