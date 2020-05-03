Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером. Об этом свидетельствуют данные ее декларации на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает «Украинская правда».

В документе появилась запись о получении дохода в размере 148,34 миллиона гривен (около 5,5 миллиона долларов) в виде компенсации убытков, понесенных от политических гонений в период с 2011 по 2014 годы.

Это компенсация убытков, которые она понесла из-за политических гонений. Тимошенко указала, что получила эту сумму 24 апреля 2020 года через американскую компанию на стадии досудебного урегулирования.

В октябре 2011 года Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы за якобы превышение служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией в 2009 году. Отбывать наказание ее отправили в декабре того же года в Качановскую колонию Харькова. С мая 2012 года Тимошенко находилась на лечении в больнице. В феврале 2014 года после свержения экс-президента Виктора Януковича в ходе массовых акций протеста она была освобождена по решению Верховной Рады.