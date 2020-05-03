Новый замглавы администрации Токаева начинал карьеру в Баку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Абаева от должности министра информации и общественного развития Казахстана и назначил его первым заместителем руководителя своей администрации, пишут казахстанские СМИ.
На этой должности он сменил Маулена Ашимбаева, который стал депутатом Сената Парламента вместо Дариги Назарбаевой.
Отметим, что Даурен Абаев довольно молодой кадр. Он родился в 1979 году. Примечательно, что свои первые шаги по карьерной лестнице он начал делать в Баку, где работал третьим секретарем посольства Казахстана.