Германия вступилась за «Северный поток-2»

Правительство Германии по-прежнему положительно относится к проекту газопровода «Северный поток-2» и рассчитывает на его завершение. Об этом сообщает ТАСС.

В кабмине вступились за проект и подчеркнули, что речь идет, в первую очередь, о коммерческой сфере. Германия отметила, что не знает о технической части реализации проекта, однако исходит из того, что «Северный поток-2» будет завершен. Кроме того, отмечается, что правительство будет оказывать политическую поддержку компаниям, участвующим в проекте.

В парламенте заявили, что при этом не планируют отвечать на санкции США — правительство считает, что такие меры не приносят пользы. К тому же контрмеры на санкции могут вводиться только в согласии с Европейским союзом.

Ранее в апреле в парламенте Германии ополчились на американский газ из-за его качества и вступились за проект газопровода «Северный поток-2», назвав его важным для страны. По словам главы комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клауса Эрнста, газопровод из России в Германию позволит Европе получать больше природного российского газа.