Украина продлила карантин

Правительство Украины продлило карантин до 22 мая, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Как заявил глава кабмина, карантин продлен с послаблениями. Так, с 11 мая будут разрешены прогулки в парках, работа непродовольственных магазинов, нотариусов, стоматологов, возобновят работу кофейни (навынос).

Шмыгаль подчеркнул, что ослабление режима не означает его полного снятия. Карантин могут продлить даже после 22 мая. Все зависит от развития пандемии в мире и в самой стране, пояснил он.

По последним данным, на Украине выявлен 12331 случай коронавируса, 303 человека умерли, 1619 вылечились.