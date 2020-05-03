В Италии снимают карантин: миллионы людей возвращаются на работу

Первые послабления карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, вступают в силу в Италии, одной из наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции стран. Всего здесь выявлено 210 тыс. случаев, почти 29 тыс. летальных исходов при среднем возрасте жертв 79 лет, передает ТАСС.

Послабления в основном касаются производственной и строительной деятельности, приостановленной 22 марта. В каждодневной жизни итальянцев мало что изменится. Магазины остаются закрыты, как и рестораны, бары, торговые центры, спортивные залы, бассейны, парикмахерские и косметические салоны. Люди, чья трудовая деятельность связана с оказанием персональных услуг, остаются дома, фактически без заработка. Не открываются и учебные учреждения, детские сады. Школьники и выпускники готовятся сдавать экзамены онлайн.

К трудовой деятельности возвращаются 4,5 млн граждан, которые в том числе начнут пользоваться общественным транспортом. Как указывают специалисты, это станет серьезной проверкой на способность сосуществования с вирусом. По данным за 3 мая, суточный прирост новых случаев составил чуть менее 1,4 тыс. человек, это один из самых низких показателей за время пандемии.