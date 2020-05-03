Президент Казахстана дал оценку работе дочери Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку деятельности Дариги Назарбаевой на посту председателя Сената и высказал ей благодарность, пишут казахстанские СМИ.

"Как вам известно, моим указом были прекращены полномочия депутата Сената Дариги Нурсултановны Назарбаевой. Она более года активно и плодотворно работала в качестве председателя Сената. Выражаю за это признательность Дариге Нурсултановне", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана Токаев в своем выступлении перед депутатами отметил важную роль верхней палаты парламента в политической и общественной жизни страны.

"Прежде всего, для решения задач, которые стоят перед нами, необходимы согласованные действия всех ветвей власти. Парламенту, в частности Сенату, отводится особая роль в реализации важнейших реформ. Основная задача Сената – принятие качественных законов, которые открывают дорогу реформам, обеспечивают стабильность и порядок", – подчеркнул президент.